Darderi-Zverev, ottavi US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Luciano Darderi affronterà Alexander Zverev negli ottavi di finale degli US Open . Il nativo di Villa Gesell è l'unico italiano a essere approdato alla seconda settimana nell'ultimo Slam stagionale e andrà a caccia dell'impresa contro il primo favorito del seeding. Partirà nettamente sfavorito, tuttavia è reduce da tre vittorie convincenti ( l'ultima contro Dane Sweeny , giustiziere di Lorenzo Musetti), seppur tutte contro rivali fuori dalla top 100. Zverev però non ha vissuto una prima settimana facile a New York, ottenendo due sofferte vittorie al quinto set e correndo qualche rischio anche nel successo per 3-0 contro Alejandro Tabilo. Verosimilmente nel corso del match ci sarà qualche piccola chance e Darderi dovrà essere bravo a sfruttarla.

Darderi-Zverev, quando si gioca il match

L'incontro tra Luciano Darderi e Alexander Zverev, valevole per gli ottavi di finale degli US Open, è in programma sull'Arthur Ashe Stadium nella notte italiana tra lunedì 7 e martedì 8 settembre al termine della sfida Jovic-Gauff, programmata per l'una di notte.

I precedenti tra Darderi e Zverev

In parità i confronti diretti tra i due (1-1), entrambi andati in scena sulla terra rossa del Foro Italico. Il tedesco ha avuto la meglio nel 2024, mentre Luciano ha conquistato la sfida più recente, risalente proprio al 2026.

Darderi-Zverev, dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà il match: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la sfida sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €