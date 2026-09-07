Us Open, Lotto Sport Italia completa la stagione Slam a New York

Si accendono i riflettori su Flushing Meadows per US Open 2026 , quarto e ultimo torneo Slam della stagione che porta nella Grande Mela il meglio del tennis mondiale. In un contesto unico per energia e intensità, Lotto Sport Italia rinnova la sua presenza sul cemento newyorkese al fianco di una squadra di oltre 50 atleti impegnati in tutte le categorie: dalle qualificazioni ai main draw di singolare e doppio, maschili e femminili, fino ai match del torneo Junior.

Lotto, da Vacherot fino a Heliövaara e Patten

Tra i tennisti Lotto a New York ci sarà Valentin Vacherot, attuale n. 23 al mondo e autore lo scorso anno di una delle imprese più sorprendenti della stagione al Masters 1000 di Shanghai, dove ha conquistato il primo titolo ATP della carriera e scalato rapidamente il ranking mondiale. Dal cemento cinese a quello di Flushing Meadows, il monegasco torna così sul palcoscenico che accomuna due dei tornei più importanti della stagione. A completare il roster ci saranno i numeri uno del doppio Harri Heliövaara e Henry Patten, protagonisti di una stagione fin qui straordinaria. La coppia ha già conquistato cinque titoli nel 2026, tra cui il secondo Wimbledon della loro partnership, e ha staccato con largo anticipo il pass per le ATP Finals di Torino. Per il duo finlandese-britannico, l’appuntamento di New York rappresenta così un’altra occasione per confermarsi ai vertici del tennis mondiale.

Nuovi outfit per Lotto

Per affrontare le superfici veloci e le calde sessioni di New York, i tennisti del team Lotto indosseranno i nuovi outfit della linea Tech, equilibrio perfetto tra prestazioni ed estetica. Firmati dal concept Geometric Flow, che traduce in chiave grafica il ritmo e la precisione del tennis contemporaneo, i capi sono attraversati da un intreccio di linee angolari che richiamano le traiettorie della pallina e la velocità degli spostamenti in campo. A completare il look è la scelta del verde, una tonalità ispirata agli elementi naturali che fanno da cornice al campo da gioco e che, accostata al classico bianco della tradizione tennistica, crea un contrasto visivo espressione di dinamicità, controllo e performance. Sul cemento di Flushing Meadows, Lotto porta sul campo ancora una volta la propria idea di tennis: la combinazione tra ricerca stilistica, innovazione e prestazioni rafforza l’identità del marchio trevigiano e ne conferma il ruolo tra i protagonisti del tennis d’élite a livello globale.