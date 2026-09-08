US Open, eliminato anche l'ultimo azzurro in tabellone: Darderi ko contro Zverev

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Luciano Darderi agli US Open . La testa di serie numero 21 del tabellone è stato superato in tre set dalla prima forza del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2 6-2 7-6(3). Una sconfitta che segna l'uscita di scena dell'ultimo giocatore azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, pur confermando l'ottimo momento di forma del tennista italo-argentino, capace comunque di raggiungere il suo miglior piazzamento in uno Slam dopo il quarto turno raggiunto in Australia a inizio anno. Con la 50ª vittoria stagionale nel circuito, Zverev centra per la prima volta in carriera i quarti di finale in tutti e quattro i Major dello stesso anno e nel prossimo turno troverà l'olandese Botic Van de Zandschulp , che ha superato Arthur Gea al quinto set.

Il racconto del match

L'avvio di gara è a senso unico. Zverev parte aggressivo in risposta, strappa per due volte consecutive la battuta e si invola rapidamente sul 4-0. Darderi accenna una reazione, annulla la palla del pesante 0-5 e sul 2-5 riesce persino a guadagnarsi una palla del contro-break. Il tedesco però risponde con la prima di servizio e mette al sicuro la frazione senza ulteriori scossoni. Il secondo set ricalca a grandi linee la trama del primo. Nel game d'apertura, l'azzurro prova a opporre resistenza annullando quattro palle break, ma cede alla quinta opportunità complice un doppio fallo. Zverev ne approfitta per allungare di nuovo fino al 4-0 e poi archivia il secondo set con un altro 6-2. Il terzo parziale regala una sfida ben più equilibrata. Darderi alza le percentuali al servizio, ma Zverev è quasi inavvicinabile sui propri turni di battuta. Il momento chiave arriva nell'undicesimo gioco quando Darderi riesce a cancellare quattro palle break. Il verdetto viene così affidato al tie-break, dove a Zverev basta prendere un piccolo margine iniziale per allungare sul 6-3 e poi chiudere la partita.