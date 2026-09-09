Alcaraz fuori agli US Open ai quarti: vince Shelton dopo oltre 4 ore di match!
Carlos Alcaraz fuori ai quarti di finale degli US Open. Al termine di una battaglia da quattro ore e mezza, in una partita iniziata poco dopo le 23 e conclusa intorno alle 3:30 a New York, il numero tre del mondo si è arreso al quinto set a Ben Shelton con il punteggio di 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(7). Per Carlos, che a Flushing Meadows difendeva il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Jannik Sinner, si tratta della prima sconfitta su quattoridci confronti contro giocatori statunitensi negli Slam. Per Shelton, che affronterà il connazionale Frances Tiafoe, arriva la prima vittoria in carriera contro un Top 3 e la terza semifinale in un Major.
Il racconto del match
Tanto equilibrio nel primo set con i servizi a farla da padrone. Bisogna attendere l'undicesimo game per vedere il primo break della partita che è in favore di Alcaraz. Lo spagnolo non sfrutta però l'occasione di servire per chiudere la frazione e subisce il controbreak, ma al tie-break è comunque lui ad imporsi recuperando da uno svantaggio di 5-3. Nel secondo arriva la reazione di Shelton e un calo drastico dei numeri alla battuta di Alcaraz, che mette a referto anche tre doppi falli e perde due volte il servizio nel terzo e nel quinto game. Rottura prolungata da parte dello spagnolo che va sotto 3-0 e vede scivolare via anche il terzo set. Carlos domina però la quarta frazione e rimanda il verdetto al quinto, dove supera un momento difficile annullando tre palle break nell'ottavo gioco prima di approdare al super tie-break. Il primo mini-break è in favore di Shelton, ma Alcaraz recupera e va avanti 5-3 prima di subire il riento dell'avversario che si porta al cambio di campo sul 6-6. Lo statunitense si riporta in vantaggio e compie l'allungo decisivo sull'8-6 prima di sigillare il match con un ace.
Alcaraz-Shelton nella storia
Una notte che entra dritta nella storia degli US Open: la sfida tra Alcaraz e Shelton è infatti la partita con la chiusura più tardiva di sempre nella storia del torneo, superando il confronto tra Sinner e lo stesso Alcaraz nei quarti di finale del 2022 che era terminato alle 2:50 di New York.
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