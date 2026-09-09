Alcaraz fuori agli US Open ai quarti: vince Shelton dopo oltre 4 ore di match!

Carlos Alcaraz fuori ai quarti di finale degli US Open . Al termine di una battaglia da quattro ore e mezza, in una partita iniziata poco dopo le 23 e conclusa intorno alle 3:30 a New York, il numero tre del mondo si è arreso al quinto set a Ben Shelton con il punteggio di 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(7). Per Carlos, che a Flushing Meadows difendeva il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Jannik Sinner , si tratta della prima sconfitta su quattoridci confronti contro giocatori statunitensi negli Slam. Per Shelton, che affronterà il connazionale Frances Tiafoe , arriva la prima vittoria in carriera contro un Top 3 e la terza semifinale in un Major.

Il racconto del match

Tanto equilibrio nel primo set con i servizi a farla da padrone. Bisogna attendere l'undicesimo game per vedere il primo break della partita che è in favore di Alcaraz. Lo spagnolo non sfrutta però l'occasione di servire per chiudere la frazione e subisce il controbreak, ma al tie-break è comunque lui ad imporsi recuperando da uno svantaggio di 5-3. Nel secondo arriva la reazione di Shelton e un calo drastico dei numeri alla battuta di Alcaraz, che mette a referto anche tre doppi falli e perde due volte il servizio nel terzo e nel quinto game. Rottura prolungata da parte dello spagnolo che va sotto 3-0 e vede scivolare via anche il terzo set. Carlos domina però la quarta frazione e rimanda il verdetto al quinto, dove supera un momento difficile annullando tre palle break nell'ottavo gioco prima di approdare al super tie-break. Il primo mini-break è in favore di Shelton, ma Alcaraz recupera e va avanti 5-3 prima di subire il riento dell'avversario che si porta al cambio di campo sul 6-6. Lo statunitense si riporta in vantaggio e compie l'allungo decisivo sull'8-6 prima di sigillare il match con un ace.

Alcaraz-Shelton nella storia

Una notte che entra dritta nella storia degli US Open: la sfida tra Alcaraz e Shelton è infatti la partita con la chiusura più tardiva di sempre nella storia del torneo, superando il confronto tra Sinner e lo stesso Alcaraz nei quarti di finale del 2022 che era terminato alle 2:50 di New York.