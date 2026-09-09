Alcaraz shock, vomita e allontana un cameraman: cosa è successo durante il durissimo match con Shelton

NEW YORK (Stati Uniti) - Tornato ad alti livelli dopo lo stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz si ferma ai quarti di finale agli Us Open, torneo Slam di cui detiene il titolo. Il campione spagnolo è stato eliminato dallo statunitense Ben Shelton , che si è imposto in cinque set dopo un match-maratona durato 4 ore e 28 minuti. 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7) il punteggio a favore dell'americano in un incontro pieno di colpi di scena e rovesciamenti di fronte.

Il malore di Alcaraz

Da segnalare, nel quinto e decisivo set, un malore per Alcaraz, quando erano ormai le 2.19 del mattino e si giocava da quasi quattro ore. Il 23enne spagnolo, numero 3 del mondo dietro a Sinner e a Zverev, ha iniziato ad avere conati di vomito durante un cambio di campo, immortalato dalle tv di tutto il mondo, mentre il pubblico guardava attonito il campione che ha cercato di coprirsi con un asciugamano. Al momento di rialzarsi per riprendere a giocare, Alcaraz, visibilmente infastidito, ha allontanato il cameraman che lo stava riprendendo. Il fuoriclasse iberico è poi riuscito a completare il super-tiebreak, perdendolo. Non sono mancate le polemiche per la decisione di iniziare la partita a tarda serata, intorno alle 23.