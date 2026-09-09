US Open, Rybakina batte Zheng e vola in semifinale: è la nuova numero uno del mondo

Successo che vale doppio per la tennista kazaka che da lunedì, alla pubblicazione delle nuove classifice, sarà in vetta al ranking Wta

2 min

Pubblicato il 09.09.2026, 20:41

Elena RybakinaUs OpenRanking Wta

Elena Rybakina scrive una nuova pagina di storia del tennis femminile. Superando Qinwen Zheng nei quarti di finale degli US Open con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 dopo oltre due ore di battaglia, la tennista kazaka conquista la semifinale a Flushing Meadows e dopo 107 settimane consecutive mette fine al regno di Aryna Sabalenka: da lunedì 14 settembre sarà lei la nuova numero uno al mondo. Si tratta di una prima volta assoluta per Rybakina che diventa anche la prima giocatrice kazaka a raggiungere la vetta del ranking Wta. Campionessa a Wimbledon 2022 e agli Australian Open 2026, la classe '99 continuerà la sua corsa al terzo titolo Slam contro la vincitrice della sfida tra Mirra Andreeva e Coco Gauff.

Il racconto del match

L'avvio di partita non è semplice per Rybakina, che subisce il gioco aggressivo di Zheng e cede il primo parziale con il break decisivo arrivato nell'ottavo game. La reazione, tuttavia, è immediata: la kazaka sale in cattedra e domina il secondo set, riportando il match in parità. Il parziale decisivo diventa una guerra di nervi. Sul 4-3 in suo favore, Zheng ha sulla racchetta il colpo del possibile allungo per andare a servire per il match, ma spreca un facilissimo passante sulla palla break. Dopo essersi salvata è quindi Rybakina a compiere lo strappo decisivo: mette a segno il break per portarsi 5-4 e poi non trema al momento di chiudere i conti.

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