US Open: Bolelli e Vavassori eliminati nei quarti di finale

Si è interrotto nei quarti di finale il bel cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori negli US Open . Accreditati della quarta testa di serie, gli azzurri sono riusciti a ritagliarsi un posto tra i migliori otto salvo poi arrendersi al duo format dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski . 6-3 6-2 il punteggio di un match in equilibrio solo per brevi tratti, durato un'ora e 22 minuti e dominato dalla coppia vincitrice degli Australian Open , che si conferma molto pericolosa sul cemento. Simone e Andrea hanno comunque avuto il privilegio di calcare un palcoscenico prestigioso come l'Arthur Ashe Stadium e possono guardare con ottimismo al prosieguo della stagione.

ATP Finals sempre più vicine

Il primo set è stato molto equilibrato e solamente in un gioco (l'ottavo) la coppia al servizio ha concesso delle palle break. Purtroppo per gli italiani, proprio in quell'occasione è arrivato il break che ha deciso il parziale. I game consecutivi persi da Bolelli/Vavassori sono diventati ben sette e gli avversari si sono issati rapidamente sul 4-0 in avvio di secondo set. Nonostante qualche chance per dimezzare lo svantaggio, gli azzurri non sono riusciti mai a strappare la battuta ai rivali e si sono dovuti arrendere. Il bilancio degli US Open è comunque più che positivo: i quarti hanno fruttato loro 360 punti molto preziosi in chiave Race. Con ancora due mesi di stagione alle porte, Simone e Andrea hanno bisogno di circa 500-1000 punti per blindare la qualificazione alle ATP Finals e tornare a Torino: un compito più che alla portata.