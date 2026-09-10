Zverev spettatore a tarda notte: "Ho perso ore di sonno..."

Il quarto e ultimo giocatore a raggiungere le semifinali degli US Open è stato Alexander Zverev , che nella notte italiana ha sconfitto Botic van de Zandschulp con il punteggio di 6-2 7-5 6-1. Il tedesco si è così qualificato per la quarta semifinale Slam stagionale, entrando a far parte di una ristretta élite: " Più volte ti spingi così avanti e più diventa normale per te: ma guai a darlo per scontato . Personalmente so che nel tennis bastano pochi secondi per far sì che tutto cambi, anzi ho sperimentato sulla mia pelle - con le due brutte prestazioni nei tornei dopo Wimbledon - che la fiducia può sparire all'improvviso. Io sono riuscito a ritrovarla a New York e spero di giocare altre due buone partite ". Zverev se la vedrà ora contro il russo Karen Khachanov, ma in conferenza stampa ha parlato anche dell'epico match tra Ben Shelton e Carlos Alcaraz .

Zverev e la rivelazione su Shelton-Alcaraz

"Ho sacrificato ore di sonno e sono rimasto a guardare la partita fino alla fine" ha confessato Zverev, per poi fare i complimenti soprattutto a Shelton. "Ben ha giocato davvero bene da fondo campo. Chiaramente ha anche servito molto bene, ma per lui è la normalità. Va detto che era evidente che ad Alcaraz mancasse un po' di ritmo: era tanto che non affrontava un giocatore di primo piano e ha sbagliato più dritti del solito. Il merito però è di Shelton, che ha giocato in modo incredibile". Infine, Alexander ha analizzato il suo prossimo match contro Khachanov: "Abbiamo uno stile di gioco simile, perciò penso che vincerà il giocatore che riuscirà a dominare gli scambi da fondo e sarà più aggressivo. Ho grande rispetto per Karen: lavora molto ed è sempre alla ricerca di nuove soluzioni. Mi auguro che sia una grande battaglia".