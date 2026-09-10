"Hanno deciso di uccidere il tennis": da Bertolucci al preparatore atletico di Alcaraz. È bufera per gli orari degli Us Open
Il quarto di finale tra Ben Shelton e Carlos Alcaraz è stato probabilmente il match più spettacolare di questa edizione degli US Open, tuttavia ha suscitato anche delle polemiche. Iniziato alle ore 23 per via delle partite precedenti che si erano prolungate, è durato ben 4 ore e 28 minuti terminando alle 3 e 33 del mattino (record nella storia del torneo). Di conseguenza ha riacceso il dibattito in merito alla programmazione e allo sforzo fisico a cui sono sottoposti i tennisti. Dal canto loro, né Shelton né Alcaraz ne hanno parlato in conferenza stampa, limitandosi a commentare lo spettacolo offerto al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium. L'hanno fatto invece diversi addetti ai lavori, che sui social non si sono soffermati tanto sul punteggio finale di 6-7 6-1 6-3 1-6 7-6, bensì su ciò che recitava l'orologio dopo il match point. Tra questi spiccano Paolo Bertolucci e il preparatore atletico di Alcaraz.
Bertolucci e il preparatore di Alcaraz all'attacco
"Hanno deciso di uccidere il tennis. Oltre 4 ore di partita che termina alle 3.30 di mattina. Poi si disperano per le assenze causa infortuni. Vergogna!!!” ha scritto su X Paolo Bertolucci. Per poi rincarare la dose in un altro post: "Chiedere a un atleta di performare alle 3 di mattina significa perseguire un piano diabolico atto a distruggere il tennis". Si è espresso in merito anche Alberto Lledò, preparatore di Alcaraz, a sua volta critico per quanto accaduto: "In alcune occasioni so (e lo affermo con umiltà) che la prestazione non è sinonimo di salute... Bisogna adattarci a qualsiasi circostanza, e chi lo fa per primo ha un vantaggio competitivo, ma iniziare una partita di tennis di 5 set alle 11 di sera non è affatto sano per un atleta".
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