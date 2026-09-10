"Hanno deciso di uccidere il tennis": da Bertolucci al preparatore atletico di Alcaraz. È bufera per gli orari degli Us Open

Il quarto di finale tra Ben Shelton e Carlos Alcaraz è stato probabilmente il match più spettacolare di questa edizione degli US Open, tuttavia ha suscitato anche delle polemiche. Iniziato alle ore 23 per via delle partite precedenti che si erano prolungate, è durato ben 4 ore e 28 minuti terminando alle 3 e 33 del mattino (record nella storia del torneo). Di conseguenza ha riacceso il dibattito in merito alla programmazione e allo sforzo fisico a cui sono sottoposti i tennisti. Dal canto loro, né Shelton né Alcaraz ne hanno parlato in conferenza stampa, limitandosi a commentare lo spettacolo offerto al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium. L'hanno fatto invece diversi addetti ai lavori, che sui social non si sono soffermati tanto sul punteggio finale di 6-7 6-1 6-3 1-6 7-6, bensì su ciò che recitava l'orologio dopo il match point. Tra questi spiccano Paolo Bertolucci e il preparatore atletico di Alcaraz.