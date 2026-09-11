Zverev-Khachanov, semifinale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue la corsa di Alexander Zverev agli US Open . Il numero uno del tabellone, dopo aver sofferto nei primi due turni battendo al quinto sia Quentin Halys che Lorenzo Sonego , non ha più lasciato un set per strada e nei quarti di finale ha avuto la meglio piuttosto nettamente su Botic Van de Zandschulp . Sbloccatosi al Roland Garros , il tedesco punta a ripetersi anche a Flushing Meadows e a dividerlo dalla finale ci sarà Karen Khachanov , che nei quarti ha beneficiato del ritiro di Alexander Blockx nel corso del terzo set.

Zverev-Khachanov, quando si gioca il match

L'incontro tra Zverev e Khachanov, valevole per la semifinale degli US Open, è in programma oggi, venerdì 11 settembre, sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 21:00.

I precedenti tra Zverev e Khachanov

Zverev è avanti 6-3 nel conto dei confronti diretti e ha vinto anche l'ultima sfida, andata in scena agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025 quando il russo fu costretto al ritiro nel corso del secondo set.

Zverev-Khachanov, dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà il match: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la sfida sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €