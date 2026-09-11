Zverev-Khachanov, semifinale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno del tabellone è reduce dal successo su Botic Van de Zandschulp, mentre il russo ha beneficiato del ritiro di Alexander Blockx

2 min

Pubblicato il 11.09.2026, 10:03 (Aggiornato il 11.09.2026, 11:15)

alexander zverevkaren khachanovUs Open

Prosegue la corsa di Alexander Zverev agli US Open. Il numero uno del tabellone, dopo aver sofferto nei primi due turni battendo al quinto sia Quentin Halys che Lorenzo Sonego, non ha più lasciato un set per strada e nei quarti di finale ha avuto la meglio piuttosto nettamente su Botic Van de Zandschulp. Sbloccatosi al Roland Garros, il tedesco punta a ripetersi anche a Flushing Meadows e a dividerlo dalla finale ci sarà Karen Khachanov, che nei quarti ha beneficiato del ritiro di Alexander Blockx nel corso del terzo set. 

Zverev-Khachanov, quando si gioca il match

L'incontro tra Zverev e Khachanov, valevole per la semifinale degli US Open, è in programma oggi, venerdì 11 settembre, sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 21:00.

I precedenti tra Zverev e Khachanov

Zverev è avanti 6-3 nel conto dei confronti diretti e ha vinto anche l'ultima sfida, andata in scena agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025 quando il russo fu costretto al ritiro nel corso del secondo set.

Zverev-Khachanov, dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà il match: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la sfida sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €

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