Sabalenka-Rybakina, finale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Aryna Sabalenka e Elena Rybakina a contendersi il titolo femminile degli US Open . La tennista kazaka da lunedì sarà la nuova numero uno al mondo sorpassando proprio la bielorussa, che a Flushing Meadows ha però conquistato gli ultimi due titoli e ha vinto le ultime venti partite disputate sul cemento di New York. Per Rybakina si tratta invece della prima finale raggiunta nello Slam americano. A inizio anno Aryna e Elena si sono incontrate nell'ultimo atto degli Australian Open e ad avere la meglio è stata la giocatrice kazaka.

Sabalenka-Rybakina, quando si gioca il match

L'incontro tra Sabalenka e Rybakina, valevole per la finale degli US Open, è in programma sabato 12 settembre sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 22:00.

I precedenti tra Sabalenka e Rybakina

Sabalenka è avanti 10-7 nel conto dei confronti diretti e ha vinto gli ultimi due incroci, tra cui la semifinale del Wta 1000 di Miami giocata a fine marzo.

Sabalenka-Rybakina, dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà il match: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la sfida sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €