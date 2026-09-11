US Open, Zverev è il primo finalista: con la vittoria su Khachanov aggancia Sinner nella Race
Alexander Zverev centra la sua terza finale Slam consecutiva. La testa di serie numero uno del tabellone supera Karen Khachanov con il punteggio di 6-3 7-6(7) 7-6(6) dopo 2 ore e 56 minuti di battaglia e stacca il pass per l'ultimo atto degli US Open. Per Sascha si tratta della sesta finale Slam raggiunta in carriera con l'unico successo arrivato al Roland Garros di quest'anno. Per la seconda volta giocherà invece l'ultimo atto di Flushing Meadows dopo la sfida persa per mano di Dominic Thiem nel 2020. Grazie a questo successo, Zverev raggiunge Jannik Sinner in vetta alla Race portandosi a quota 7.950 punti e nel finale di stagione proverà ad insidiare il numero uno dell'azzurro.
Il racconto del match
L'equilibrio iniziale dominato dai servizi si spezza nell'ottavo game quando Zverev sfrutta un passaggio a vuoto di Khachanov per mettere a segno il break decisivo che gli permette di chiudere il primo parziale per 6-3. Il tedesco parte forte e strappa subito la battuta anche nel secondo, ma arriva la reazione di orgoglio del russo che riaggancia l'avversario sul 2-2 e trascina il parziale al tie-break dove è però Zverev a spuntarla per 9-7. Anche il terzo set si decide al tie-break. Stavolta Khachanov si procura due set point sul 6-4, ma subisce la rimonta del numero due del mondo che vincendo quattro punti di fila manda in archivio il match.
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