US Open, Zverev è il primo finalista: con la vittoria su Khachanov aggancia Sinner nella Race

Alexander Zverev centra la sua terza finale Slam consecutiva. La testa di serie numero uno del tabellone supera Karen Khachanov con il punteggio di 6-3 7-6(7) 7-6(6) dopo 2 ore e 56 minuti di battaglia e stacca il pass per l'ultimo atto degli US Open. Per Sascha si tratta della sesta finale Slam raggiunta in carriera con l'unico successo arrivato al Roland Garros di quest'anno. Per la seconda volta giocherà invece l'ultimo atto di Flushing Meadows dopo la sfida persa per mano di Dominic Thiem nel 2020. Grazie a questo successo, Zverev raggiunge Jannik Sinner in vetta alla Race portandosi a quota 7.950 punti e nel finale di stagione proverà ad insidiare il numero uno dell'azzurro.