Estasi Shelton agli US Open: Tiafoe ko nel derby americano, Ben centra la prima finale Slam in carriera

NEW YORK (STATI UNITI) - È Ben Shelton il secondo finalista agli US Open 2026 , quarto e ultimo torneo Slam della stagione. Nella prestigiosa cornice dell' Arthur Ashe Stadium , lo statunitense, testa di serie numero 8 del tabellone e n.9 del ranking mondiale, elimina in rimonta il connazionale Frances Tiafoe e raggiunge Alexander Zverev che, nella prima semifinale, ha eliminato il russo Karen Khachanov . Dopo tre ore e 18 minuti il punteggio recita 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 in favore del classe 2002 di Atlanta che centra la prima finale Slam della carriera . Momento d'oro per Ben : giustiziere di Carlos Alcaraz ai quarti , il mancino statunitense tornerà in campo domenica (alle 20, ora italiana, ndr) per provare a spezzare la maledizione americana a Flushing Meadows , con un titolo che manca dal 2003 quando Andy Roddick ebbe la meglio sullo spagnolo Juan Carlos Ferrero in tre set.

US Open, Shelton vola in finale: la sfida con Zverev vale il titolo Slam

Gli scontri diretti non sorridono a Shelton, che ha perso tutti e cinque i confronti in carriera con Zverev. Sarà il primo incontro nel 2026, a fronte di quattro incroci nel 2025, con il tedesco che ha avuto la meglio nell'Atp 500 di Monaco, nell'Atp 250 di Stoccarda, nel Masters 1000 di Cincinnati e alle Atp Finals, in tutti e quattro i precedenti senza mai lasciare per strada un set. Il classe 1997, nativo di Amburgo, cercherà il secondo Major dell'anno (dopo aver trionfato al Roland Garros) e della carriera e proverà a rimarginare definitivamente la ferita della sconfitta in finale a New York con Dominic Thiem nel 2020.