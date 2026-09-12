Zverev-Shelton, finale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Alexander Zverev e Ben Shelton saranno i due protagonisti della finale degli US Open. Per il tedesco si tratta della terza finale consecutiva in uno Slam (dopo quella vinta a Parigi e quella persa a Londra) e della seconda in carriera a New York dopo la sconfitta in cinque set del 2020 contro Dominic Thiem. In semifinale non ha incontrato particolari difficoltà contro Karen Khachanov, domato per 6-3 7-6 7-6. Prima finale in assoluto invece per l'americano, che dopo aver estromesso a sorpresa Carlos Alcaraz si è aggiudicato il derby contro Frances Tiafoe per 4-6 6-3 6-3 7-5. Shelton proverà a interrompere un digiuno di ben 23 anni: è infatti dal 2003 che uno statunitense (in quel caso fu Andy Roddick) non si laurea campione a Flushing Meadows nel singolare maschile.