Zverev-Shelton, finale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno il tedesco e lo statunitense a contendersi il titolo nell'ultimo Slam stagionale: entrambi vanno a caccia del primo trionfo a New York

2 min

Pubblicato il 12.09.2026, 11:33

ben sheltonalexander zverevUs Open

Alexander Zverev e Ben Shelton saranno i due protagonisti della finale degli US Open. Per il tedesco si tratta della terza finale consecutiva in uno Slam (dopo quella vinta a Parigi e quella persa a Londra) e della seconda in carriera a New York dopo la sconfitta in cinque set del 2020 contro Dominic Thiem. In semifinale non ha incontrato particolari difficoltà contro Karen Khachanov, domato per 6-3 7-6 7-6. Prima finale in assoluto invece per l'americano, che dopo aver estromesso a sorpresa Carlos Alcaraz si è aggiudicato il derby contro Frances Tiafoe per 4-6 6-3 6-3 7-5. Shelton proverà a interrompere un digiuno di ben 23 anni: è infatti dal 2003 che uno statunitense (in quel caso fu Andy Roddick) non si laurea campione a Flushing Meadows nel singolare maschile.

Zverev-Shelton, quando si gioca la finale

La finale degli US Open tra Alexander Zverev e Ben Shelton è in programma domenica 13 settembre sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 20:00.

I precedenti tra Zverev e Shelton

I confronti diretti vedono il tedesco avanti 5-0. Un solo set vinto da Shelton, nella sfida più datata (Cincinnati 2024). I due non si sono però mai affrontati in uno Slam.

Zverev-Shelton, dove vederla in tv

La finale degli US Open sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Il match sarà inoltre visibile in tv su Sky Sport Tennis (203) e in streaming su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €

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