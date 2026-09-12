Zverev-Shelton, finale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Alexander Zverev e Ben Shelton saranno i due protagonisti della finale degli US Open. Per il tedesco si tratta della terza finale consecutiva in uno Slam (dopo quella vinta a Parigi e quella persa a Londra) e della seconda in carriera a New York dopo la sconfitta in cinque set del 2020 contro Dominic Thiem. In semifinale non ha incontrato particolari difficoltà contro Karen Khachanov, domato per 6-3 7-6 7-6. Prima finale in assoluto invece per l'americano, che dopo aver estromesso a sorpresa Carlos Alcaraz si è aggiudicato il derby contro Frances Tiafoe per 4-6 6-3 6-3 7-5. Shelton proverà a interrompere un digiuno di ben 23 anni: è infatti dal 2003 che uno statunitense (in quel caso fu Andy Roddick) non si laurea campione a Flushing Meadows nel singolare maschile.
Zverev-Shelton, quando si gioca la finale
La finale degli US Open tra Alexander Zverev e Ben Shelton è in programma domenica 13 settembre sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 20:00.
I precedenti tra Zverev e Shelton
I confronti diretti vedono il tedesco avanti 5-0. Un solo set vinto da Shelton, nella sfida più datata (Cincinnati 2024). I due non si sono però mai affrontati in uno Slam.
Zverev-Shelton, dove vederla in tv
La finale degli US Open sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Il match sarà inoltre visibile in tv su Sky Sport Tennis (203) e in streaming su SkyGo e NOW.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - 119.840 €
SECONDO TURNO - 162.640 €
TERZO TURNO - 248.240 €
OTTAVI DI FINALE - 410.880 €
QUARTI DI FINALE - 667.680 €
SEMIFINALI - 1.241.200 €
FINALISTA - 2.396.800 €
VINCITORE - 4.708.000 €
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