La reunion di True Detective illumina gli Us Open: "No, non giochiamo a tennis tutti i giorni..."

Tra le quasi 24.000 persone che l'Arthur Ashe Stadium può ospitare, non è raro vedere sugli spalti delle celebrità, specialmente con il passare del torneo e dunque con la posta in palio sempre più alta. Nel corso delle due settimane degli US Open tanti vip hanno popolato le tribune dell'impianto da tennis più capiente al mondo: attori, sportivi, cantanti e chi più ne ha più ne metta. Durante l'intervista post-match, ad esempio, Ben Shelton ha rivelato che ogni tanto guardava il maxi-schermo e non aveva potuto fare a meno di notare la presenza di Jalen Brunson, cestista NBA che pochi mesi fa ha fatto esultare la città di New York per l'anello conquistato con i Knicks. Tuttavia, a prendersi la scena nella giornata di venerdì sono stati due attori di fama mondiale: Woody Harrelson e Matthew McConaughey.