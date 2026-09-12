La reunion di True Detective illumina gli Us Open: "No, non giochiamo a tennis tutti i giorni..."
Tra le quasi 24.000 persone che l'Arthur Ashe Stadium può ospitare, non è raro vedere sugli spalti delle celebrità, specialmente con il passare del torneo e dunque con la posta in palio sempre più alta. Nel corso delle due settimane degli US Open tanti vip hanno popolato le tribune dell'impianto da tennis più capiente al mondo: attori, sportivi, cantanti e chi più ne ha più ne metta. Durante l'intervista post-match, ad esempio, Ben Shelton ha rivelato che ogni tanto guardava il maxi-schermo e non aveva potuto fare a meno di notare la presenza di Jalen Brunson, cestista NBA che pochi mesi fa ha fatto esultare la città di New York per l'anello conquistato con i Knicks. Tuttavia, a prendersi la scena nella giornata di venerdì sono stati due attori di fama mondiale: Woody Harrelson e Matthew McConaughey.
Ospiti d'onore a New York
Nelle rispettive carriere i due hanno interpretato numerosi ruoli, tuttavia ogni volta che vengono immortalati insieme immediatamente scatta il collegamento con la pluri-premiata serie True Detective, che aveva per protagonisti proprio loro due. Tuttavia il motivo della loro presenza sull'Ashe non era una reunion dopo anni bensì una grande passione per il tennis, come certificato dal fatto che si stessero gustando la prima semifinale, quella tra Alexander Zverev e Karen Khachanov, decisamente meno appetibile al pubblico americano rispetto al derby tra Ben Shelton e Frances Tiafoe. Intervenuti ai microfoni di ESPN, hanno confermato di essere grandi fan di questo sport salvo poi precisare tra le risate: "No, non giochiamo a tennis tutti i giorni..."
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