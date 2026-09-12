US Open, il titolo è di Rybakina: batte Sabalenka e vince il terzo Slam in carriera
La nuova numero uno del mondo è anche la nuova campionessa degli US Open. Torneo da incorniciare per Elena Rybakina, che ha battuto in finale Aryna Sabalenka e si è laureata campionessa a New York per la prima volta in carriera. 6-4 5-7 6-2 il punteggio del match, molto simile alle precedenti finali Slam tra le due. Esattamente come a Melbourne a inizio stagione, a trionfare è stata la kazaka - in due ore e 21 minuti - conquistando primo e terzo set. Sfuma dunque quello che sarebbe stato uno storico tris a Flushing Meadows per Sabalenka (le uniche a esserci riuscite rimangono Serena Williams e Chris Evert), mentre può festeggiare il suo terzo Major in carriera Rybakina, che il prossimo anno andrà a caccia del Career Grand Slam al Roland Garros.
Il racconto della finale
Il primo set è un dominio di Rybakina e il 6-4 in suo favore si spiega con il misero 27% di prime palle in campo. Ciononostante, la kazaka non deve fronteggiare neppure una palla break e punisce senza difficoltà una spenta Sabalenka, in difficoltà specialmente dal lato del rovescio. La musica cambia invece nel secondo parziale, in cui la bielorussa salva due palle break nel terzo gioco e improvvisamente si accende. Sul 5-4 fallisce due set point, mentre non sbaglia sul 6-5 e ristabilisce la parità. L'inerzia della finale sembra quindi essere dalla sua parte, eppure l'avvio di terza frazione sorride alla kazaka, capace di ottenere il break nel terzo gioco e scappare avanti nel punteggio. Non solo Sabalenka non riesce a reagire, ma perde nuovamente la battuta nel settimo gioco. Rybakina è invece perfetta al servizio e scrive la parola fine al match.
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