US Open, il titolo è di Rybakina: batte Sabalenka e vince il terzo Slam in carriera

La nuova numero uno del mondo è anche la nuova campionessa degli US Open. Torneo da incorniciare per Elena Rybakina, che ha battuto in finale Aryna Sabalenka e si è laureata campionessa a New York per la prima volta in carriera. 6-4 5-7 6-2 il punteggio del match, molto simile alle precedenti finali Slam tra le due. Esattamente come a Melbourne a inizio stagione, a trionfare è stata la kazaka - in due ore e 21 minuti - conquistando primo e terzo set. Sfuma dunque quello che sarebbe stato uno storico tris a Flushing Meadows per Sabalenka (le uniche a esserci riuscite rimangono Serena Williams e Chris Evert), mentre può festeggiare il suo terzo Major in carriera Rybakina, che il prossimo anno andrà a caccia del Career Grand Slam al Roland Garros.