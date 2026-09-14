Clamoroso Zverev, non si accorge di aver vinto! Poi la dedica commovente alla mamma e il messaggio a Sinner

Se è un sogno non svegliatelo. Ma non è un sogno, è tutto vero. Zverev ieri ha vinto gli Us Open, il secondo Slam di una stagione incredibile. Solo che non se ne era accorto. In che senso? Nel senso che dopo aver realizzato il Championship point nel quarto set , ha lanciato le palline per prepararsi a ricevere sul servizio di Shelton . Era in trance agonistica, poi ha capito che c’era qualcosa di strano nell’aria, il suo team lo ha avvertito che era finita, ha dato uno sguardo al tabellone e ha realizzato che era fatta, sgranando gli occhi e liberando la sua gioia. "In quel momento ero totalmente immerso nella partita. Non sentivo affatto i rumori esterni - ha raccontato Zverev -. Ero come in una sorta di tunnel in cui non percepivo nulla. Inoltre, quando il pubblico fa molto rumore è impossibile sentire il giudice di sedia, quindi non ho sentito quando ha annunciato 'Game, set, match'. Alla fine, mi ero semplicemente dimenticato il punteggio: pensavo fosse 5-1 invece di 6-2". L’inconsapevolezza forse gli ha regalato la tranquillità e scacciato i fantasmi di quella finale persa nel 2020 con Dominic Thiem , quando era a due punti dalla vittoria.

L'anno magico per Zverev e il paragone con Sinner

È un anno magico per Zverev: due Slam conquistati su tre finali. Un giocatore che combatte ogni giorno la sua battaglia con il diabete, non solo continua a giocare ad altissimi livelli, ma vince. Prima del trionfo al Roland Garros contro Cobolli, a 29 anni si chiedeva se mai fosse riuscito a vincere uno Slam. Poi, dopo la sconfitta con Sinner a Wimbledon, è arrivata la vittoria contro l’americano Ben Shelton a New York, giocando anche contro il pubblico che faceva il tifo per il beniamino di casa in modo un po’ troppo rumoroso. Con questa vittoria Sascha fa un bel balzo in classifica: stacca Alcaraz consolidando il secondo posto e si avvicina parecchio a Sinner, cominciando a insidiarlo. L’attacco in classifica a Jannik ora è un obiettivo concreto: “Se sono il giocatore più forte al mondo? Non so come rispondere a questo - ha detto ieri in conferenza stampa -. Bisogna considerare tutto. Con Jannik Sinner infortunato e Carlos Alcaraz che torna da un infortunio dopo 4 mesi… in questo momento, proprio ora, probabilmente sì. Con entrambi in salute e al massimo della forma, forse no. Ma se diciamo proprio ora, con Jannik infortunato e Carlos che torna da un infortunio, forse. 4 o 5 mesi fa quando entrambi erano in salute, non lo ero. Perdevo sempre contro Jannik. Se tutti sono in salute, penso che Jannik sia ancora avanti. È semplicemente così”. Intanto è già primo nella Race dove ha scavalcato Sinner, e alle Nitto Atp Finals di Torino è pronto a dare battaglia.

Zverev e la dedica commovente alla mamma

Durante la celebrazione sul palco in campo, Zverev fa una dedica commovente alla mamma, che sugli spalti non si vede mai: “Voglio ringraziare una persona che in realtà non guarda mai le mie partite, ma è la persona più importante nella mia carriera e nella mia vita in generale. Quando a tuo figlio di quattro anni viene diagnosticato il diabete e i medici nello studio ti dicono che la sua vita e lo sport saranno estremamente limitati, ci vuole una madre molto forte per uscirne e dire: 'Mio figlio sarà ciò che vorrà essere. Se vorrà essere tennista, lo sarà; se vorrà fare qualcos'altro, lo farà, ma questa malattia non ci definirà'. Sono felice che ce l'abbiamo fatta e che stiamo realizzando tutto questo proprio ora. Mia madre è la persona più importante e più forte che conosco, perché ci vuole una donna incredibilmente forte per fare ciò che ha fatto lei. Grazie anche a lei".