La folle notte di festa di Zverev dopo il trionfo agli Us Open: champagne a fiumi e un tabellone luminoso...

Dopo aver atteso un titolo Slam per quasi trent'anni, Alexander Zverev ne ha conquistati due a distanza di pochi mesi. Dopo il trionfo al Roland Garros, è riuscito a ripetersi agli US Open, battendo in finale Ben Shelton con il punteggio di 6-3 7-6 5-7 6-2. Il match, in programma alle 14 locali, è durato poco meno di quattro ore perciò Sascha ha avuto tutta la serata a disposizione per festeggiare. E in una città come New York ci sono tutte le possibilità di farlo nel migliore dei modi. In un video pubblicato sui social da TMZ si vede dunque Zverev celebrare a dovere un successo tanto atteso, lasciandosi finalmente andare dopo due settimane in cui ha pensato esclusivamente al tennis.