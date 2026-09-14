La folle notte di festa di Zverev dopo il trionfo agli Us Open: champagne a fiumi e un tabellone luminoso...
Dopo aver atteso un titolo Slam per quasi trent'anni, Alexander Zverev ne ha conquistati due a distanza di pochi mesi. Dopo il trionfo al Roland Garros, è riuscito a ripetersi agli US Open, battendo in finale Ben Shelton con il punteggio di 6-3 7-6 5-7 6-2. Il match, in programma alle 14 locali, è durato poco meno di quattro ore perciò Sascha ha avuto tutta la serata a disposizione per festeggiare. E in una città come New York ci sono tutte le possibilità di farlo nel migliore dei modi. In un video pubblicato sui social da TMZ si vede dunque Zverev celebrare a dovere un successo tanto atteso, lasciandosi finalmente andare dopo due settimane in cui ha pensato esclusivamente al tennis.
Zverev, grande festa a New York
La scelta di Zverev è ricaduta su un nightclub, il TAO Downtown, a due passi dall'Empire State Building. Come si evince dal filmato che circola in rete, non è mancato lo champagne, tuttavia a rubare la scena è stato un tabellone luminoso - alzato in alto da una donna - con la scritta "US Open champion: A. Zverev". Un gesto che Sascha, immortalato mentre ballava, ha apprezzato. Considerando che il locale apre alle 23, si può dedurre che la notte di Zverev sia stata particolarmente lunga. Poco male: la prossima settimana non giocherà alcun torneo e può semplicemente godersi il trionfo newyorchese.
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