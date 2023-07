Musetti, punto impossibile contro Munar a Wimbledon: il pubblico impazzisce

Musetti è riuscito a superare in 3 set Munar vincendoli per 6-4, 6-3, 6-1. La partita, che era stata cancellata per pioggia, è andata in scena sul campo 14. Il pubblico ha assistito con grande entusiasmo al match e un punto del tennista italiano è riuscito a mandare in estasi tutti gli spettatori.