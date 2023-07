Sinner-Halys, terzo turno a Wimbledon: dove vederla in tv

WIMBLEDON (LONDRA) - Dopo aver battuto prima Cerundolo e poi Diego Schwartzman Sinner è pronto a scendere ancora una volta in campo a Wimbledon . Il tennista altoatesino sfiderà al terzo turno il francese Quentin Halys , numero 79 del ranking Atp, che nella giornata di ieri ha sconfitto senza troppe difficoltà Vukic in tre set (3-6, 1-6, 4-6).

Sinner-Halys, i precedenti

Halys per la prima volta approderà al terzo turno di uno Slam e quella odierna sarà anche la prima sfida in assoluto contro Jannik Sinner. Una sfida che vede l'azzurro nettamente favorito ma che non dovrà sottovalutare il francese, tennista in ascesa.

Sinner-Halys, l'orario

Jannik Sinner e Quentin Halys si sfideranno sull'erba del Campo 3 di Wimbledon nella gara in programma alle 14:00. Il match inizierà al termine della sfida tra Carballes Baena e Holger Rune che prenderà il via alle 12:00.

Sinner -Halys , come seguire la sfida

Il match tra Sinner e Halys, valido per il terzo turno di Wimbledon, sarà trasmesso da Sky Sport sui canali dedicati: Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). In streaming sarà visibile su SkyGo.