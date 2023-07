Wimbledon, Alcaraz sorprende Jarry: il pallonetto è al limite!

WIMBLEDON (LONDRA) - Carlos Alcaraz vola agli ottavi di finale di Wimbledon . Lo spagnolo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha fatto però più fatica del previsto , dando vita ad un match combattuto con il cileno Nicolas Jarry , eliminato al terzo turno e deriso per un suo errore . La sfida si è chiusa con il punteggio finale di 6-3 6-7 (8) 6-3 7-5. Alcaraz affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev .

Alcaraz, colpi da maestro contro Jarry

Qualche difficoltà per il campione spagnolo, che è stato costretto a tirare fuori alcuni colpi incredibili per battere un agguerrito Jarry, che ha provato il colpaccio. Tra questi, Alcaraz ha sorpreso il cileno con un pallonetto al limite, terminato per pochissimo sulla linea e quindi regolare.