Zverev, retroscena con Berrettini: la frase che gli ha detto a rete

WIMBLEDON (LONDRA) - Matteo Berrettini è più in forma che mai . Wimbledon sta segnando la sua rinascita dopo i numerosi problemi negli scorsi mesi. A testimoniare il suo ottimo stato di forma è stata la vittoria contro Zverev , battuto in tre set, che gli ha consegnato il pass per gli ottavi di finale .

Zverev, la frase detta a Berrettini a rete

Nonostante la delusione per la sconfitta e l'eliminazione, Zverev non ha risparmiato complimenti al rivale svelando anche una frase detta a rete: "Mi aspettavo che Berrettini fosse a questo livello dal punto di vista fisico. A rete gli ho detto a rete che può vincere il torneo se continua a giocare così". Il prossimo avversario del tennista romano sarà Alcaraz, ma Zverev punta comunque su Berrettini: "Ovviamente ci sono altri giocatori che sono fantastici. Il prossimo sarà Alcaraz, che penso sia anche un grande tennista. Ma se gioca così, a dire il vero, Matteo ha possibilità contro chiunque".

Zverev ko, Berrettini vince in tre set

Berrettini ha battuto il tedesco, 19ª testa di serie del torneo londinese, in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 7-6(5) in 2 ore e 30 minuti di gioco. "Penso che entrambi abbiamo giocato molto meglio dopo la pausa - le parole di Zverev -, perché era incredibilmente buio prima della sospensione per pioggia. Lo stavamo dicendo entrambi all'arbitro, ma il loro piano era un altro. All'inizio era un po' scivoloso, poi credo che sia migliorato. Penso che sia stata una grande partita, ho perso in tre set molto serrati. Ho controllato le statistiche, ho perso solo tre punti in più di lui in tutta la partita. Questo dimostra solo che poteva andare in entrambe le direzioni, ma Berrettini nei momenti importanti ha giocato meglio".