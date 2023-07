Diretta Wimbledon, Sinner sfida Galan per i quarti: segui LIVE

15:13

Bublik riporta l'incontro in parità: 4-4

Il kazako mantiene il proprio turno di battuta e conquista l'ottavo game carattetizzato dai problemi alla mano per Rublev

15:10

Problemi alla mano per Rublev

Il russo si è ferito alla mano destra e nel corso dell'ottavo gioco ha chiesto l'intervento del medico

15:05

Rublev si porta ancora avanti: 4-3

Il russo annulla una palla break a Bublik, poi conquista il settimo game del primo set

15:00

Dimitrov si qualifica per gli ottavi

Il bulgaro batte lo statunitense Tiafoe in tre set con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-2. Agli ottavi sfiderà il danese Rune.

14:58

Grande equilibio tra Rublev e Bublik

L'incontro procede senza scosse; anche il kazako mantiene il proprio turno di battuta e si porta sul 3-3

14:57

Grande attesa per Jannik Sinner

Il tennista italiano fra poco più di mezz'ora (alle 15.30) scenderà in campo contro il colombiano Galan per conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Wimbledon

14:56

Rublev torna avanti: 3-2

Ottima gestione del servizio da parte di Rublev che non concede possibilità a Bublik: il russo è avanti per tre a due

14:53

Bublik torna in parità: 2-2

Il kazako risale la corrente, e dopo aver concesso due punti all'avversario, riesce in ogni modo a mantenere il proprio turno di battuta

14:52

Dimitrov allunga su Tiafoe

Il bulgaro, dopo aver vinto i primi due set, si porta sul 4-2

14:49

Rublev vince il terzo game

Il russo non fa sconti all'avversario esi porta sul 2-1

14:47

Bublik si riporta in parità contro Rublev: 1-1

Il kazako sfrutta il servizio e riporta l'incontroin equilibrio

14:47

Riparte la sfida Dimitrov-Tiafoe

La partita valevole per il terzo turno e interrotta ieri sera per pioggia, è ripresa sul punteggio di due set a zero per Dimitrov. Il bulgaro nella terza partita è avanti per 3-2

14:43

Rublev vince primo game

Il russo si porta subito avanti sfruttando il turno di battuta contro Bublik: 1-0

14:42

Andreeva domina su Potapova

Nel tabellone del singolare femminile si recupera la sfida tra la russa Mirra Andreeva e la connazionale Anastasia Potapova. La Andreeva ha vinto sorprendentemente per due set a zero con il punteggio di 6-2, 7-5

14:34

Pegula vince il primo set contro Tsurenko

La tennista statunitense ha vinto la prima partita per 6-1 senza concedere possibilità all'avversaria

14:30

Rublev-Bublik, si comincia

I due tennisti sono in campo per il riscaldamento. Rublev ha vinto il sorteggio e ha scelto si servire

Wimbledon, Londra