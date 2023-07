Sinner furioso con l’arbitro. Bertolucci: “Ha ragione, ma come si fa?”. Poi il gesto polemico

L'errore dell'arbitro scatena la reazione di Sinner

2-3 il punteggio quando il rovescio incrociato di Sinner sembra lungo. La conclusione in realtà pizzica la linea, come confermato dal challenge, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Il direttore di gara, nonostante le proteste dell'azzurro, decide di far rigiocare il punto che questa volta viene messo a segno ma da Galan. Dopo l'ace subito Sinner applaude in modo ironico all'arbitro per la decisione presa. Anche l'ex tennista Paolo Bertolucci dà ragione all'azzurro, penalizzato in questa situazione: "Ha ragione, ma come si fa?", queste le sue parole.