Alcaraz-Berrettini, diretta Wimbledon: dove vederla in tv e orario d'inizio

WIMBLEDON - E' il giorno di Matteo Berrettini. Dopo la qualificazione di Sinner ai quarti di finale, tocca al tennista romano provare a entrare tra i migliori otto di Wimbledon. L'ostacolo non è semplice ma non impossibile da superare: si tratta di Carlos Alcaraz, giovane spagnolo che è il n.1 del ranking Atp. Missione colpaccio, insomma. Berrettini, rinato sull'erba inglese, in caso di qualifiazione potrebbe ritrovarsi di fronte il danese Holger Rune ai quarti di finale.