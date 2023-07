Sinner, le sue parole dopo la bufera con l'arbitro: "Mi scuso, ma..."

LONDRA (Inghilterra) - A margine della partita vinta a Wimbledon contro Galan, Jannik Sinner ha parlato del match che gli è valso l'accesso ai quarti di finale del torneo contro Safiullin, comprese le polemiche sull'arbitraggio: "Quando ti succede in campo, poi ti rimane in testa una cosa che ti porti un po' avanti. Là ho sbagliato io, poi le chiamate dopo erano corrette. Ma sul primo di quei casi avevo ragione io. Comunque alla fine ognuno fa errori, siamo umani, non si perde una partita 3 su 5 per una chiamata così. Comunque poi mi sono anche scusato, non è da me fare casino in campo".