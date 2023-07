Alcaraz e il bel gesto dopo la vittoria con Berrettini a Wimbledon: il pubblico lo applaude

Alcaraz rende omaggio a Berrettini: il gesto a fine partita

Il primo set vinto dal romano ha lasciato pensare che fosse possibile un'altra impresa ma il numero uno del mondo è uscito alla distanza, aggiudicandosi così la sfida in quattro set (3-6, 6-3, 6-3, 6-3). Una vittoria pesante per Alcaraz, contro uno 'specialista' dell'erba come Berrettini che temeva alla vigilia e al quale ha voluto rendere omaggio a fine match, applaudendolo insieme al pubblico del centrale dell'All England Club che batte le mani anche a lui per il bel gesto.