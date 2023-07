Sinner-Safiullin, diretta Wimbledon: dove vederla in tv, streaming e orario d'inizio

LONDRA (Inghilterra) - Di nuovo ai quarti di Wimbledon, proprio come un anno fa. Stavolta Jannik Sinner affronta il russo Roman Safiullin , 25enne numero 92 del mondo, al suo miglior risultato in carriera in uno Slam. L'altoatesino ha ottenuto la qualificazione ai quarti avendo la meglio sul colombiano Daniel Elahi Galan con il punteggio di 7-6(4) 6-4 6-3. Non è il primo incrocio tra Sinner e Safiullin, che si sono già affrontati a gennaio 2022 sul cemento australiano dell'ATP Cup, quando l'italiano ebbe la meglio per 7-6(6) 6-3. "Sarà una sfida dura", ha dichiarato l'azzurro parlando del russo. Chi vincerà, nell'incontro successivo dovrà affrontare uno tra Rublev e Djokovic.

Il match, valido per i quarti di finale di Wimbledon, tra Sinner-Safiullin è in programma nel campo numero 1 e inizierà non prima delle ore 15.30. Prima di loro, infatti, c'è la sfida del tabellone femminile tra Pegula e Vondrousova. L'incontro tra Sinner e il russo sarà visibile in diretta tv su Sky, disponibile anche in streaming per gli abbonati su Skygo e su Now.