Berrettini, in Inghilterra pazzi di Melissa Satta: il soprannome è virale

LONDRA (REGNO UNITO) - Matteo Berrettini e Melissa Satta beniamini dei tifosi a Wimbledon , dove il 27enne tennista romano è stato finalista nel 2021 ed è rinato quest'anno, mettendosi alle spalle gli infortuni e arrendendosi solamente agli ottavi contro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz dopo aver battuto in sequenza Lorenzo Sonego, l'australiano De Minaur e il tedesco Zverev.

Satta incanta Wimbledon: il soprannome è virale

E se Matteo ha dato spettacolo in campo nonostante la sconfitta, ad incantare i tifosi del centrale è stata soprattutto Melissa, presente sugli spalti dell'All England Club per sostenere il suo compagno. Vestita con un'elegante camicia color crema, la 37enne showgirl (4,8 milioni di followers su Instagram) ha catturato l'attenzione dei tabloid inglesi (diversi gli articoli a lei dedicati) e dei tanti appassionati di tennis che sui social l'hanno definita 'dea'. Un soprannome ben presto divenuto virale per la 'Wag' più sexy di Wimbledon.