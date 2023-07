Sinner e la frase su Djokovic che fa sperare: “C’è solo un modo per batterlo"

LONDRA (Inghilterra) - Dopo essere stato fermato lo scorso anno, mancando di poco la storica qualificazione tra i primi quattro a Wimbledon, Jannik Sinner ha ottenuto finalmente questa soddisfazione, superando il russo Roman Safiullin in quattro set. Nel prossimo turno l'italiano dovrà affrontare nuovamente Novak Djokovic, il giocatore che lo aveva eliminato nella scorsa edizione. Nonostante una prestazione eccezionale, portando il futuro campione al quinto set (e andando avanti 2-0), l'altoatesino lasciò il Centre Court con un senso di amarezza. Il ventunenne di San Candido in conferenza stampa ha espresso tutta la sua emozione per questo traguardo storico, concentrandosi già sul prossimo passo: "È una sensazione meravigliosa. Significa molto per me. Come ho detto in campo, c'è stato molto lavoro dietro a tutto questo. Sono estremamente felice di poter disputare la mia prima semifinale qui, in un luogo speciale e su una superficie speciale".