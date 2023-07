Wimbledon, Vondrousova è la nuova regina: Jabeur ko in due set

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Marketa Vondrousova è la nuova regina di Wimbledon : la ceca, n. 42 Atp, supera in due set ( doppio 6-4 ) la tunisina Ons Jabeur , n. 6 del mondo, dopo un'ora e 22' di battaglia e conquista la 136esima edizione dei Championships del singolare femminile sui campi dell' All England Club di Londra .

Vondrousova, primo trionfo in un torneo dello Slam

La 24enne di Sokolov era partita nel tabellone fuori dalle teste di serie: "Inarrestabile", ha twittato il profilo dello slam britannico. L'ultima ceca a vincere a Wimbledon era stata Petra Kvitova nel 2014. Per la Vondrousova si tratta del suo primo torneo Grand Slam vinto.

Jabeur, che delusione: " È la sconfitta più dolorosa"

Ancora zero invece i trofei Major nella bacheca della tunisina, sesta giocatrice al mondo. La 28enne di Ksar Hellal era reduce dalla sconfitta in finale a Wimbledon dello scorso anno contro Elena Rybakina e da quella subita nel 2022, all'ultimo atto degli Us Open, contro Iga Swiatek. "Sembrerò orribile in fotografia, ma questa è la sconfitta più dolorosa della mia carriera. Però non voglio mollare e tornare più forte di prima", dichiara la tunisina a fine match tra gli applausi del pubblico. "Congratulazioni a Marketa per questa straordinaria vittoria. Sei una giocatrice fantastica e sapendo di tutti i suoi infortuni sono felice per te", ha aggiunto rivolta alla rivale, "Io prometto di tornare e di vincere questo torneo".

Vondrousova trionfa a Wimbledon: "Settimane impegnative"

Intervistata al termine della finale di Wimbledon, Marketa Vondrousova commenta a caldo il trionfo sull'erba britannica: "Se penso che l'anno scorso in questi giorni avevo il polso ingessato per un'operazione e facevo la turista a Londra... che emozione", rivela la n.42 del ranking Wta sotto gli occhi di Martina Navratilova. "Sono state due settimane molto stressanti e stasera voglio festeggiare con una birra", sottolinea la 24enne ceca visibilmente emozionata. Vondrousova, omaggiata dalla standing ovation del pubblico sul campo centrale, si complimenta con la sua avversaria, Jabeur: "Ons, sei un'ispirazione per tutte noi, una grande persona. Spero che vincerai, te lo meriti".