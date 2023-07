Sinner perde contro Djokovic ma vince in tv: è boom di ascolti per Wimbledon

Non è riuscito a conquistare la finale di Wimbledon ma ha sicuramente conquistato il cuore degli spettatori. Jannik Sinner si è arreso in tre set alla supremazia di Novak Djokovic durante la semifinale maschile del torneo inglese, trasmessa in diretta tv su Sky. Un match seguitissimo che ha tenuto incollati allo schermo una media di 537mila spettatori per il 6,3% di share televisivo. Purtroppo per i tifosi di Jannik e per tutti gli appassionati il risultato non ha dato ragione all'italiano che comunque è solo all'inzio della sua brillante carriera. E come ha lui stesso dichiarato, ci sarà tempo per vincere un grande slam: "Anche se lo scorso anno lo avevo portato al quinto set, ora mi sono sentito molto più vicino a lui. Lui in quella occasione aveva concesso molto nei primi due set, adesso invece il livello è stato molto più alto, c’era grande intensità e lui è sempre stato concentrato su quello che andava fatto. Ho avuto le mie chances ma non sono riuscito a sfruttarle". Così il 21enne ha commentato al termine della sconfitta contro Nole: "Ci sono stati solo game lottati, siamo andati quasi sempre ai vantaggi, ho avuto palle break, ho avuto set point ma ho sbagliato. La verità è che lui lo scorso anno si era rilassato, questa volta invece è rimasto attento dall’inizio alla fine e nei momenti decisivi ha sempre fatto la cosa giusta, nei punti importanti ha messo una forza mentale spaventosa. Alla fine - ha sorriso - sono stati solo 10 punti di differenza…. e se ne faccio 5 siamo pari. Ho solamente 21 anni e a questa età non puoi essere completo, sarebbe strano il contrario, e onestamente sarebbe anche un peccato”.