Diretta Djokovic-Alcaraz ore 15: come vedere la finale di Wimbledon

LONDRA (Inghilterra) - Arriva il momento del grande giorno, della finale di Wimbledon che mette di fronte Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Da Parigi a Londra, 37 giorni dopo, sono ancora loro. È il match più atteso, la rivalità del momento. Nole per il ventiquattresimo Major e, soprattutto, per tenere vivo il sogno Grande Slam; lo spagnolo per detronizzare il giocatore più vincente della storia del tennis, in un potenziale passaggio del testimone.