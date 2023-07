La vita privata di Alcaraz tra l'ex fidanzata tennista e il gossip su Ana Mena

C'è grande curiosità attorno alla vita privata di Carlos Alcaraz . Il giovane preferisce per il momento mantenere il massimo riserbo sulle sue faccende di cuore ma nell'ultimo periodo, complice anche la sua ascesa nel mondo del tennis , i gossip si sono decisamente sprecati. L'ultimo riguarda la cantante Ana Mena, nota in Italia per una serie di tormentoni estivi e per la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 (nonché per una presunta liaison con il calciatore Brahim Diaz).

La storia tra Carlos Alcaraz e Ana Mena

Secondo quanto spifferato dal magazine spagnolo Hello!, Alcaraz e Ana Mena si sarebbero frequentati la scorsa primavera per circa due mesi. La popstar è stata avvistata pure al Madrid Open, mentre assisteva alla vittoria di Carlos. Si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e fin da subito avrebbero instaurato un certo legame. Un'intesa piuttosto profonda che però non avrebbe avuto un seguito a causa dei rispettivi e numerosi impegni di lavoro in giro per il mondo. I diretti interessati non hanno però mai confermato o smentito.

Alcaraz e la storia con l'ex fidanzata Maria Gonzalez

In una recente intervista Carlos Alcaraz ha assicurato di essere single da quasi due anni ma nel suo passato ci sarebbe una fidanzata importante: Maria Gonzalez Gimenez. Studentessa di Giurisprudenza e sua compagna al Murcia Tennis Club, avrebbe frequentato il tennista per qualche tempo, con tanto di presentazioni in famiglia. Dopo l'addio Alcaraz avrebbe avuto "degli incontri sporadici" con la sexy Melodie Penalver, concorrente della versione iberica di Temptation Island.