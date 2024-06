L'annuncio social di Nadal: "Salto Wimbledon per preparare le Olimpiadi"

MADRID (SPAGNA) - Rafa Nadal salterà Wimbledon e si preparerà invece per le Olimpiadi di Parigi partecipando all'Open di Svezia, a Bastad (torneo 250). Il 22 volte campione del Grande Slam ha confermato la scelta con un post sui suoi canali social: "Durante la conferenza stampa post partita al Roland Garros mi è stato chiesto del mio calendario estivo e da allora ho iniziato ad allenarmi sulla terra battuta. Ieri è stato annunciato che giocherò alle Olimpiadi estive di Parigi, le mie ultime Olimpiadi. Con questo obiettivo crediamo che la cosa migliore per il mio corpo sia non cambiare superficie e continuare a giocare sulla terra fino a quel momento. È per questo motivo che quest’anno mi mancherà giocare a Wimbledon".