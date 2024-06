Qualificazioni Wimbledon 2024, tre azzurri a caccia del terzo turno

Tre tennisti italiani disputeranno il secondo turno delle qualificazioni a Wimbledon 2024, oggi, mercoledì 26 giugno. Nella prima giornata sono arrivate le sconfitte di sei tennisti italiani e sono rimasti Matteo Gigante, Stefano Napolitano e Mattia Bellucci a sperare ancora in un posto nel tabellone principale dei Championships. L'obiettivo è quello di staccare il pass per il turno e aggiungersi alla folta truppa degli azzurri già presenti in main draw.