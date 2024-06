Wimbledon, Alcaraz esalta Djokovic: "Mi sorprende, è un sovrumano!"

LONDRA (INGHILTERRA) - È un Carlos Alcaraz carico quello che ha parlato alla stampa durante il media day di Wimbledon . Lo ha fatto senza il cappello bianco da 'pescatore' che indossava l'anno scorso e che gli ha portato fortuna, laurendosi campione. " Quest'anno non me l'hanno dato " ha scherzato il 21enne nativo di El Palmar che debutterà sull'erba dell'' All England Tennis Club ' contro l'estone Mark Lajal . Alcaraz è però tornato sul trionfo maturato un anno fa, in una finale da ricordare, contro Novak Djokovic . Il serbo, infortunato al Roland Garros, è riuscito a riprendersi in meno di un mese, nonostante l'intervento chirurgico al ginocchio destro e sarà presente al Grande Slam britannico . Un recupero lampo omaggiato dallo spagnolo, numero tre al mondo.

Wimbledon, Alcaraz esalta Djokovic: "Nole fa impressione, è sovrumano"

"L’ho visto e gli ho detto che quello che sta facendo è sovrumano. La verità è che il tempo di recupero che ha avuto è sorprendente: solo due settimane, due settimane e mezzo, ma sta già giocando set e punti ad un livello molto, molto alto", le parole del murciano, che ha incontrato Djokovic pochi giorni fa all''All England Tennis Club'. "Di solito - prosegue Alcaraz - Nole si riprende rapidamente in generale. Sappiamo tutti cosa fa fuori pista per essere al cento per cento. Il cibo, il resto e tutto lo rendono perfetto per poter essere lì ed esibirsi al meglio. Quindi in un certo senso mi sorprende che sia già così, fa impressione. Ma, d'altra parte, non tanto per quello che fa fuori dal campo”.

Wimbledon, Alcaraz: "Djokovic? Lo considero tra i favoriti al trionfo"

Intanto lo spagnolo campione in carica si è allenato con il bulgaro Grigor Dimitrov per prepararsi al meglio in vista dell'esordio a Wimbledon con Lajal, 21enne estone proveniente dalle qualificazioni. L'obiettivo dello spagnolo è iniziare bene il torneo per mettere pressione ai suoi avversari. Non solo Jannik Sinner e Daniil Medvedev ma anche e soprattutto Novak Djokovic, che ha vinto il torneo in sette occasioni. “Nonostante il problema al ginocchio, lo prendo anch’io come favorito", il chiaro avvertimento di Alcaraz.