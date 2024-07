Diretta Wimbledon, da Berrettini a Fognini: gli italiani in campo oggi live

WIMBLEDON (Regno Unito) - Dopo l'antipasto delle qualificazioni e del sorteggio del tabellone, si fa sul serio a Wimbledon, nel secondo Slam della stagione tennistica 2024. Da oggi sono in programma i match del primo turno maschile e femminile, con tanti italiani in campo. Attesa per l'esordio di Jannik Sinner , numero uno del mondo e prima testa di serie del torneo. Impegnati oggi anche gli azzurri Berrettini, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Fognini, Paolini, Trevisan ed Errani.

14:21

Berrettini mantiene il servizio, 2-1 per Arnaldi

Berrettini si porta sul 6-5 contro Fucsovics mentre Arnaldi è in vantaggio 2-1 contro Tiafoe nel quarto set di un match in corso da quasi 2 ore e un quarto

14:16

Berrettini e Arnaldi combattono

Berrettini è ora sul 5-5 nel primo set del suo match, sul campo 12. Arnaldi invece è sull'1-1 nel quarto set sul campo 15.

14:14

FOGNINI ELIMINA VAN ASSCHE

Fognini non tradisce e si aggiudica 7-5 il terzo set contro Van Assche in 51 minuti. L'azzurro elimina il francese con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-5 in 2 ore e 4 minuti di match.

14:10

Fognini serve per il match con Van Assche

Lampo di Fognini che strappa il servizio a Van Assche per la seconda volta nel terzo set e si porta sul 6-1. Il tennista ligure ora servirà per aggiudicarsi l'incontro.

14:09

Berrettini sul 5-4, Fognini in parità

Berrettini è in vantaggio 5-4 su Fucsovics senza break finora nel primo set. Fognini è sul 5-5 nel terzo set con Van Assche.

14:06

Arnaldi perde il terzo set: 2-1 con Tiafoe

Nell'ultimo game Arnaldi combatte, ma non riesce a fermare Tiafoe che vince 6-1 il terzo set in 34 minuti. Primi due set appannaggio dell'italiano che ora conduce 2-1.

14:03

Equilibrio Berrettini, crolla Arnaldi

Grande equilibrio per Berrettini, sul 3-3 con l'ungherese Fucsovics, numero 70 del mondo. Arnaldi è crollato nel terzo set, perdendo ancora il servizio: Tiafoe è ora sul 5-1. Fognini è invece sul 5-5 con Van Assche.

13:55

Arnaldi perde il servizio con Tiafoe

Tiafoe strappa il servizio ad Arnaldi nel terzo set e si porta sul 3-1 per poi andare sul 4-1 nel suo turno di battuta. 2-2 tra Berrettini e Fucsovics. 4-4 tra Fognini e Van Assche: l'azzurro ha perso il servizio per la prima volta nel suo match.

13:52

Berrettini in vantaggio su Fucsovics

Berrettini è sul 2-1 contro Fucsovics. Fognini invece conduce 4-3 nel terzo set con Van Assche.

13:47

I punteggi di Fognini, Arnaldi e Berrettini

Fognini è ora sul 3-1 con un break di vantaggio e 2 set a zero contro Van Assche, Arnaldi è sotto 2-1, senza break, contro Tiafoe con 2 set a zero di vantaggio mentre Berrettini è sull'1-1 nel primo set contro Fucsovics.

13:42

Anche Berrettini sta giocando

Inizia anche la partita di Matteo Berrettini contro l'ungherese Marton Fucsovics sul campo 12.

13:40

Fognini sul 2-0, Arnaldi ko dopo 6 game consecutivi

Fognini non perde il servizio e si porta sul 2-0. Arnaldi, dopo 6 game vinti di fila, perde il primo gioco del terzo set: 1-0 per Tiafoe.

13:33

Arnaldi sul 2-0 con Tiafoe, break Fognini

Arnaldi vince 6-2 il secondo set contro Tiafoe, portandosi sul 2-0. L'azzurro si è aggiudicato 6 game di fila contro lo statunitense. Fognini invece è in vantaggio 1-0 nel terzo set contro Van Assche, avendo già strappato la battuta al francese.

13:28

Arnaldi schiacciasassi: 5-2

Arnaldi vince altri due game consecutivi, strappa ancora la battuta a Tiafoe e si porta sul 5-2 nel secondo set. L'azzurro ora serve per portarsi sul 2-0.

13:22

Fognini vince il secondo set con Van Assche

Fognini resta concentrato e si aggiudica anche il secondo set, 6-3 su Van Assche.

13:20

Break di Arnaldi!

Secondo break consecutivo per Arnaldi che strappa ancora il servizio a Tiafoe e sale sul 3-2 nel secondo set, dopo aver vinto il primo 7-6.

13:17

Arnaldi di nuovo in parità

Arnaldi concede un solo punto all'avversario nel quarto game del secondo set e si porta sul 2-2.

13:14

Fognini serve per il secondo set

Break di Fognini, che si porta sul 5-3 contro Van Assche e ora puà servire per aggiundicarsi anche il secondo set.

13:12

Immediata reazione di Arnaldi

Come già accaduto nel primo set, Arnaldi reagisce subito e va al controbreak con Tiafoe, ora in vantaggio per 2-1 nel secondo set.

13:09

Fognini sul 4-3, Arnaldi perde il servizio

Vantaggio di 4-3 per Fabio Fognini, Arnaldi invece perde il servizio ed è sotto 2-0 nel secondo set.

13:03

Fognini è sul 3-3 nel secondo set

Fognini è sul 3-3 nel secondo set con Van Assche, decisamente più equilibrato rispetto al primo e senza break. Inizia il secondo set per Arnaldi.

12:55

Arnaldi vince il primo set

Arnaldi si aggiudica il primo set 7-6 contro Tiafoe in 45 minuti. 7-5 per l'azzurro il punteggio dei tie-break.

12:51

Un mini-break di vantaggio per Arnaldi

Arnaldi è sul 4-2 al tie-break del primo set, con un mini-break di vantaggio su Tiafoe. 2-2 invece il punteggio nel secondo set dell'incontro di Fognini.

12:48

Fognini in vantaggio di un set e 2-1

Fognini si porta sul 2-1 nel secondo set contro Van Assche, dopo aver vinto il primo 6-1 sul campo 16 di Wimbledon.

12:47

Tie-break per Arnaldi

Si va al tie-break tra Arnaldi e Tiafoe: il punteggio è ora di 6-6 nel primo set.

12:45

Arnaldi torna avanti

Fognini è sull'1-1 nel secondo set mentre Arnaldi conserva il servizio a zero e si porta sul 6-5.

12:43

Grande reazione di Arnaldi

Arnaldi rimedia subito, strappando il servizio a Tiafoe e portandosi sul 5-5 nel primo set del suo match, sul campo 15 di Wimbledon. Doppio fallo sul punto decisivo per l'americano.

12:42

Fognini inizia bene il secondo set

Fognini inizia bene il secondo set, conservando il servizio e portandosi sull'1-0.

12:39

Arnaldi perde il servizio

Guaio per Arnaldi, che perde il servizio con due errori non forzati contro Tiafoe. L'americano ora è sul 5-4 e può servire per il set.

12:35

Primo set a Fognini, Arnaldi sul 4-4

Fognini non commette errori e vince 6-1 il primo set contro il francese Van Assche mentre Arnaldi è sul 4-4 con Tiafoe. 35 minuti la durata del set vinto da Fognini.

12:32

Fognini combatte, equilibrio per Arnaldi

Fognini fatica stavolta al servizio e ha annullato quattro palle break (di cui tre consecutive) a Van Assche prima di imporsi ai vantaggi e portarsi sul 5-1, match sul 3-3 per Arnaldi.

12:27

Fognini vola

Nuovo break per Fognini che si porta sul 4-1 contro il francese Van Assche. Arnaldi è invece sul 3-2 contro Tiafoe, senza che nessuno abbia perso il servizio finora.

12:23

Fognini sul 3-1, Arnaldi sul 2-2

Fognini va sul 3-1 su Van Assche mentre è sul 2-2 il match di Arnaldi con Tiafoe.

12:20

Fognini e Arnaldi sul 2-1

Fognini strappa la battuta al Van Assche e si porta sul 2-1. Stesso punteggio per Arnaldi su Tiafoe, ma senza break.

12:17

Fognini conserva il servizio: 1-1

Fognini vince il secondo game contro Van Assche ai vantaggi e tiene il servizio. Anche Arnaldi-Tiafoe è sull'1-1.

12:14

Arnaldi sull'1-0

Arnaldi vince il primo game del primo set senza concedere punti all'avversario.

12:12

Gioca anche Arnaldi

Iniziato anche il match di Arnaldi contro Tiafoe: l'azzurro è alla battuta.

12:11

Primo game a Van Assche

Van Assche si aggiudica il primo game lasciando a 15 Fognini.

12:09

Gioca Fognini

Iniziato il match di Fognini, che si presenta in campo con la sua nuova capigliatura biondo platino delle ultime settimane: nel primo game il servizio è per Van Assche.

12:06

Anche Arnaldi in campo

Arnaldi e Tiafoe sono entrati in campo per il riscaldamento e il sorteggio.

12:03

Fognini si riscalda

È in corso il riscaldamento di Fognini e del suo avversario a Wimbledon. Leggero ritardo per il match Arnaldi.

11:58

Avversari inediti per Arnaldi e Fognini

Arnaldi e Fognini non hanno mai affrontato nel circuito Atp gli avversari che stanno per sfidare tra poco, Tiafoe e Van Assche.

11:42

I primi italiani di oggi

Saranno due gli italiani a giocare all'apertura del programma odierno, alle 12 ora italiana: Matteo Arnaldi contro lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 29 del torneo, sul campo 15 e Fabio Fognini contro il francese Luca Van Assche sul campo 16.

11:30

È cambiato l'avversario di Fognini

Il forfait del tedesco Domink Koepfer, annunciato ieri, ha causato il cambio di avversario per il nostro Fabio Fognini, che affronterà un lucky loser, il francese Luca Van Assche.

11:19

L'esordio di Sinner

Sinner debutterà contro il tedesco Yannick Hanfmann già oggi e potrete seguire sul sito del Corriere dello Sport un live specifico dedicato al match. Qui precedenti e orario della partita:

11:10

Il programma della prima giornata

Questo il programma dettagliato della prima giornata del tabellone principale di Wimbledon.

11:00

Gli italiani in campo saranno 9

Saranno 9 oggi gli italiani in campo al torneo di Wimbledon, 6 tra gli uomini e 3 tra le donne.

Londra, Wimbledon (Regno Unito)