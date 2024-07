Wimbledon, Sabalenka si ritira per infortunio alla spalla

Aryna Sabalenka si è ritirata per infortunio da Wimbledon 2024, ancor prima di scendere in campo per il primo turno. Termina dunque anzitempo e con tanta sfortuna il sogno della tennista bielorussa ai Championships, arresasi a un fastidio fisico che l’aveva condizionata e costretta al forfait anche in quel di Berlino recentemente. Per non peggiorare le sue condizioni fisiche, Sabalenka ha deciso di non scendere in campo contro la statunitense Emina Bektas, abbandonando dunque la possibilità di confermarsi sull’erba di Londra, e lasciando il posto alla lucky loser Erika Andreeva.