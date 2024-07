Berrettini e il gesto in campo dopo la vittoria nell'esordio a Wimbledon: cosa vuol dire

Matteo Berrettini ha sconfitto Marton Fucsovics all'esordio a Wimbledon 2024, tramite il risultato di 7-6(3), 6-2, 3-6, 6-1. Questa è una vittoria importante per l'azzurro, non soltanto per il traguardo in sé o per la possibilità di sfidare il connazionale Jannik Sinner al secondo turno, ma anche e soprattutto per come è arrivata. Il classe '96 di Roma ha infatti superato un problema fisico occorso durante il terzo set, non soffermandosi sul dolore e concentrandosi esclusivamente sul campo: un atteggiamento da campione, sottolineato dallo stesso Berrettini nell'esultanza post-partita.