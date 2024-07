Sinner-Berrettini a Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Berrettini sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento. In generale, l'emittente citata garantisce 6 canali dedicati a Wimbledon ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go.

Sinner e il match con Berrettini: "Sarà molto difficile"

"Sarà un match sicuramente molto difficile perché (Berrettini) sa come si gioca su questa superficie. Io spero di riuscire ad alzare il livello del mio tennis e avere più ritmo. Oggi ho fatto qualche errore nel terzo set, ma poi ho chiuso in crescendo: un finale di partita che mi dà fiducia per il proseguo del torneo".

Berrettini: "Posso battere Sinner"

"Se penso di poter battere Jannik? Certo, altrimenti non scenderei in campo – ha subito messo in chiaro “The Hammer” dopo la partita –. Servirà una delle mie migliori prestazioni, conoscendo le sue grandi qualità e quanto sia migliorato in tanti aspetti del suo gioco. Non essendo testa di serie mi aspettavo un sorteggio come questo e so che sarà difficile, ma sinceramente non credo che lui sia contento di trovarmi al secondo turno. Ci alleniamo e giochiamo a tennis per partite come questa".