Programma Wimbledon: sei italiani in campo, c'è Djokovic

Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini hanno iniziato con il piede giusto la loro avventura a Wimbledon. La seconda giornata dei Championships vedrà impegnati cinque italiani a caccia del secondo turno. Ad aprire il programma degli azzurri sarà Luca Nardi che sul Court 4 affronterà Tomas Martin Etcheverry. A partire dalle ore 12:00 ci sarà anche il debutto di Lorenzo Musetti contro il francese Constant Lestienne sul Court 7. Sempre in apertura Luciano Darderi se la vedrà con Jan Choinski sul Court 17. A seguire sullo stesso campo ci sarà la complicata sfida per Lucia Bronzetti contro Leylah Fernandez, mentre nel terzo incontro sul Court 9, Flavio Cobolli troverà dall'altra parte della rete Rinky Hijikata. Sul Court 18, Mattia Bellucci proverà a chiudere il match con Ben Shelton, interrotto sul 6-4 3-6 6-3 in suo favore.

Djokovic sul Centrale

Sul Campo Centrale aprirà il programma Marketa Vondrousova, vincitrice del titolo nella passata edizione, contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Poi spazio a Novak Djokovic, che al rientro in campo dopo l'operazione al menisco, esordirà contro il ceco Vit Kopriva e Andy Murray, all'ultimo ballo a Wimbledon contro Tomas Machac. Esordio sul Court 1 anche per la numero 1 del mondo Iga Swiatek, per l'ex campionessa Elena Rybakina e per Alexander Zverev.

Il programma completo

CENTRE COURT

A partire dalle 14:30

Bouzas Maneiro - Vondrousova [6]

Kopriva - Djokovic [2]

Murray - Machac

COURT 1

A partire dalle 14:00

Rybakina [4] - Ruse

Carballes Baena - Zverev [4]

Swiatek [1] - Kenin

COURT 2

A partire dalle 12:00

Krueger - Pegula [5]

Rublev [6] - Comesana

Draper [28] - Ymer

Jabeur [10] - Uchijima

COURT 3

A partire dalle 12:00

Hurkacz [7] - Albot

Boulter [32] - Maria

Norrie - Diaz Acosta

Collins [11] - Tauson

COURT 12

A partire dalle 12:00

Duckworth - De Minaur [9]

Tomljanovic - Ostapenko [13]

Putintseva - Kerber

Evans - Tabilo [24]

COURT 18

A partire dalle 12:00



Dart - Bai

Bellucci [Q]- Shelton [14]

Daniel - Tsitsipas [11]

Fritz [15] - O'Connell

Linette - Svitolina [21]

COURT 4

A partire dalle 12:00

Etcheverry [30] - Nardi

Masarova - Samsonova [15]

Safiullin - Cerundolo [26]

Carle - Volynets

COURT 5

A partire dalle 12:00

Bucsa - Bogdan

Kalinina - Avanesyan

Ruusuvuori - McDonald

Halys - Eubanks

COURT 6

A partire dalle 12:00

Nishioka - Borges

Pera - Potapova

Nishikori - Rinderknech

COURT 7

A partire dalle 12:00

Lestienne - Musetti [25]

Fils - Stricker

Dodin - Snigur

COURT 8

A partire dalle 12:00

Siegemund - Baindl

Fearnley - Moro Canas

Sherif - Galfi

Golubic - Niemeier

COURT 9

A partire dalle 12:00

Popyrin - Monteiro

Bouzkova - Riera

Cobolli - Hijikata

Osorio - Davis

COURT 11

A partire dalle 12:00

Wang - Tomova

Coria - Walton

Montgomery - Gadecki

Pouille - Djere

COURT 14

A partire dalle 12:00

Jubb - Seyboth Wild

Garcia [23] - Blinkova

Karatsev - Khachanov [21]

Frech - Haddad Maia [20]

COURT 15

A partire dalle 12:00

Munar - Harris

Kalinskaya [17] - Udvardy

Searle - Giron

Jones - Martic

COURT 16

A partire dalle 12:00

Korda [20] - Mpetshi Perricard

Rune [15] - Kwon

Wozniacki - Parks

Krejcikova [31] - Kudermetova

COURT 17

A partire dalle 12:00

Darderi - Choinski

Bronzetti - Fernandez [30]

Stakusic - Siniakova [27]

Non prima delle 17:30

Auger-Aliassime [17] - Kokkinakis