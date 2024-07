Sinner contro Berrettini: a Wimbledon la sfida inizia con il calcio

Sinner e Berrettini, il bel momento immortalato dai social

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono già in "clima partita". In attesa della sfida sul campo, valida per il secondo turno di Wimbledon, i due tennisti azzurri si sono resi protagonisti di un bel momento. Sono infatti stati immortalati da un video sui social mentre palleggiano insieme tra scherzi e sorrisi... e sembrano cavarsela anche molto bene. Un bel modo ingannare l'attesa e anche per stemperare la tensione alla vigilia di un match importante per entrambi: Sinner punta ad arrivare in fondo al suo primo Slam da numero uno, così come Berrettini che cerca riscatto nel torneo dove ha disputato nel 2021 la sua prima e unica finale Major dopo una stagione diffcile.