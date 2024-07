Wimbledon, l'incredibile appello del giudice di sedia per lo champagne

E' stato un match senza mordente quello del tabellone femminile di Wimbledon tra la pardona di casa Dart e la cinese Bai. Almeno finché l'arbitro non ha acceso il microfono per invitare il pubblico a non stappare bottiglie di champagne durante la partita e di farlo durante le pause. Strano ma vero: sugli spalti del torneo inglese c'è chi beve e brinda alla giornata all'insegna del tennis, praticamente a due passi dall'erba verde.