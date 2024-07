Diretta Wimbledon: le partite di Fognini, Sonego e Paolini LIVE

Non solo il derby tra Sinner e Berrettini nelle sfide di secondo turno in programma oggi (3 luglio) a Wimbledon , dove scenderanno in campo anche altri due azzurri. Si tratta di Fognini (n.94 Atp) e Sonego (n.54 Atp) , che all'esordio sull'erba dello Slam londinese hanno superato nettamente Van Assche e Navone: il ligure sfiderà in mattinata il norvegese Ruud (n.8 Atp) , mentre più tardi il torinese affronterà lo spagnolo Bautista-Agut (n.112 Atp) . Esordio poi per il tandem Bolelli/Vavassori (contro il finlandese Heliovaara e il britannico Patten) mentre Darderi giocherà in coppia con il brasiliano Romboli (contro i tedeschi Krawietz e Puetz). Nel femminile infine duplice impegno per Paolini (n.7 Wta) , protagonista in singolare contro la belga Minnen e poi in doppio con Errani (contro le britanniche Dart e Lumsden), mentre sempre in doppio Moratelli sarà affiancata dall'argentina Podorska, Rosatello dalla russa Samsonova e Trevisani dalla belga Begu. Segui in diretta la giornata con aggiornamenti in tempo reale.

Wimbledon LIVE: tutti i match di oggi

12:21

Wimbledon, via ai match non prima delle 12:45

Continua a cadere una leggera pioggia a Wimbledon, mentre l'organizzazione ha fatto sapere per il momento che i match inizieranno non prima delle ore 11:45 locali (le 12:45 italiane).

12:17

Sinner in incognito a Wimbledon: il gesto alla sua Anna

Un tifoso d'eccezione in tribuna per la sfida vinta da Kalinskaja contro Udvardy: il numero uno al mondo Jannik Sinner si è 'nascosto' tra il pubblico mimetizzandosi sotto il cappuccio di una felpa per supportare la fidanzata, che gli ha sorriso dopo un suo gesto. (LEGGI TUTTO)

12:09

Teloni sui campi di Wimbledon per riparare l'erba dalla pioggia

Programma sospeso per il momento a Wimbledon, dove i campi sono stati coperti con i teloni per riparare l'erba dalla pioggia: attesa per il via dei match, compreso quello tra Fognini e Ruud (valido per il secondo turno).

12:02

Pioggia a Wimbledon: per Fognini-Ruud c'è da aspettare

Fabio Fognini e Casper Ruud sono entrati in campo ma a Wimbleon ha iniziato a piovere e il giudice di sedia ha comunicato loro che per il momento il match (valido per il secondo turno) non può iniziare.

11:56

Taro Daniel mangia i fusilli con le bacchette: Fognini è senza pietà

Impegnato tra poco contro Ruud nel secondo turno di Wimbledon, prima di sfidare il norvegese Fognini è stato protagonista di un simpatico video con Taro Daniel che è presto divenuto virale sui social e in cui si vede il tennista ligure scherzare con il collega giapponese, impegnato a mangiare i fusilli con le bacchette. (TUTTI I DETTAGLI)

11:48

Wimbledon, esordio per il doppio azzurro Bolelli/Vavassori

Reduci dal trionfo sull'erba di Halle, Simone Bolelli e Andrea Vavassori faranno tra poco il loro esordio su quella di Wimbledon: la coppia azzurra sfiderà quella dal finlandese Heliovaara e dal britannico Patten nel primo match in programma sul campo 6. Nel doppio femminile invece Angelica Moratelli, in tandem con l'argentina Podoroska, aprirà il programma del campo 10 affrontando la giapponese Kato e la cinese Zhang.

11:37

Sinner e il tatuaggio del tifoso: reazione stupita e gesto da campione

Prima del derby contro Matteo Berrettini numero uno del mondo Jannik Sinner si è reso protagonista anche fuori dal campo a Wimbledon: l'altoatesino ha realizzato il sogno di un tifoso interrompendo l'intervista per compiere un gesto da vero campione. (APPROFONDISCI)

11:30

Fognini contro Ruud: i precedenti prima di Wimbledon

Non partirà con i favori del pronostico Fabio Fognini nel match contro il numero 8 del mondo Casper Ruud, valido per il secondo turno di Wimbledon. Il norvegese infatti lo ha sempre battuto nelle tre volte in cui si sono incrociati nel circuito Atp: due successi in due set nel 2020 (nel Round Robin della Atp Cup e poi negli ottavi ad Amburgo), un altro e ancora in due set nel 2021 (ai quarti del Masters 1000 di Montecarlo).

Fognini-Ruud LIVE: segui il match di Wimbledon

11:23

Sinner contro Berrettini: a Wimbledon la sfida inizia con il calcio

Sinner e Berrettini si sono 'sfidati' a calcio prima di affrontarsi sull'erba di Wimbledon: il bel momento è stato immortalato sui social alla vigilia del derby valido per il secondo turno dello Slam londinese. (LEGGI TUTTO)

11:12

Wimbledon, il programma completo di oggi

Non solo Sinner, Berrettini e gli altri azzurri: tanti i match in programma sui campo in erba di Wimbledon oggi (3 luglio). (TUTTI I DETTAGLI)

11:02

Wimbledon, dove seguire la giornata di oggi in tv

Anche i match di Wimbledon in programma oggi saranno trasmessi in diretta tv esclusiva su Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento. In generale, l'emittente garantisce ai suoi abbonati 6 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. I match saranno inoltre disponibili in live streaming su NOW e Sky Go.

Wimbledon, Londra