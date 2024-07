Taro Daniel mangia i fusilli con le bacchette: la reazione di Fognini è senza pietà

Fabio Fognini e Taro Daniel protagonisti di un simpatico siparietto a Wimbledon. Il tennista giapponese ha infatti postato sui social un video in cui il ligure lo "becca" a mangiare la pasta con le bacchette. La reazione di Fognini è tutta da ridere, con Daniel che quasi prova a giustificarsi: "Non c'era il coltello, per questo ho deciso di adattarmi". "Mangiare pasta in un elegante ambiente di Wimbledon con le bacchette ti farà odiare dagli italiani" - ha poi scritto il nipponico, sconfitto al primo turno ai Championships da Stefanos Tsitsipas, come descrizione del post che è già diventato virale.