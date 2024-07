Berrettini, la frase da brividi su Sinner in sala stampa dopo il ko: "Ora faccia una cosa"

LONDRA (Inghilterra) - Ha perso una partita epocale giocando al meglio delle proprie possibilità. Matteo Berrettini esce dal torneo di Wimbledon, battuto dal numero uno del mondo Jannik Sinner. Il tennista romano non è stato fortunato nel sorteggio, ma alla fine ha accettato il verdetto del campo serenità. "A un certo punto mi sono venuti i brividi - ammette Berrettini in conferenza stampa - il pubblico qua non ha eguali, ho vissuto emozioni intense specialmente pensando ai momenti in cui non volevo neanche guardare i risultati del torneo perché soffrivo troppo".