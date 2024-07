Diretta Wimbledon: Musetti-Darderi, Cobolli e il doppio Errani-Paolini. Segui LIVE

Tanta Italia in campo a Wimbledon anche oggi (4 luglio). E dopo il super derby Sinner-Berrettini vinto dal numero uno al mondo, oggi altri due azzurri si affrontano nel secondo turno dello Slam londinese: Darderi contro Musetti . Cobolli sfiderà invece il cileno Tabilo, specialista sull'erba. Spazio anche al doppio femminile con la coppia Errani-Paolini (contro le inglesi Lumsden e Dart), mentre la Bronzetti giocherà in coppia con la francese Gracheva e la Trevisan (in tandem con la rumena Begu) ha perso al primo turno contro la statunitense Muhammad e l'indonesiana Sutjadi. Segui tutti i match in diretta.

14:57

Darderi-Musetti 0-1 (4-6): palla break annullata dal toscano

Come nel primo set Lorenzo Musetti parte bene anche nel secondo: il toscano tiene il servizio con il brivido (avanti 40-0, si fa rimontare ma la spunta ai vantaggi dopo aver annullato una palla break) e si porta subito avanti 1-0 contro l'italo-argentino Luciano Darderi nel derby sul campo 4 di Wimbledon.

14:50

Darderi-Musetti 4-6: il primo set è di Lorenzo!

Il primo break del derby vale anche la vittoria del primo set: a conquistarlo è Lorenzo Musetti che chiude sul 6-4 il parziale nel match contro Luciano Darderi sul campo 4 di Wimbledon.

14:45

Darderi-Musetti 4-5: nessun break finora nel derby

Lorenzo Musetti tiene il servizio 'a zero' e si porta sul 5-4 nel primo set del derby azzurro contro Luciano Darderi, valido per il secondo turno di Wimbledon.

14:42

Darderi-Musetti 4-4: si resta 'on serve'

Luciano Darderi tiene il servizio ai vantaggi nell'ottavo game del primo set e si riporta in parità (4-4) nel derby contro Musetti valido per il secondo turno di Wimbledon.

14:37

Darderi-Musetti 3-4: Lorenzo torna avanti

Nemmeno a Luciano Darderi bastano i primi punti conquistati in risposta: Lorenzo Musetti tiene il servizio e resta avanti (ora 4-3) nel derby di secondo turno sul campo 4 di Wimbledon.

14:32

Darderi-Musetti 3-3: palla break salvata da Luciano

Non bastano i primi punti conquistati in risposta a Lorenzo Musetti: Luciano Darderi tiene il servizio ai vantaggi salvando una palla break e si porta così sul 3-3 nel derby di secondo turno a Wimbledon.

14:27

Darderi-Musetti 2-3: nessun punto in risposta finora

È ora Musetti a tenere di nuovo il servizio 'a zero' e a riportarsi avanti 3-2 su Darderi nel derby di secondo turno a Wimbledon: in cinque game ancora nessun punto in risposta sul campo 4.

14:24

Darderi-Musetti 2-2: non si spezza l'equilibrio sul campo 4

Un altro servizio tenuto 'a zero' da Luciano Darderi che riaggancia sul 2-2 Lorenzo Musetti nel primo set del derby di secondo turno a Wimbledon: nessun punto in risposta ancora in questa sfida sul campo 4.

14:21

Darderi-Musetti 1-2: si resta 'on serve' nel derby

Un altro servizio tenuto 'a zero' da Lorenzo Musetti, che è ora avanti 2-1 nel primo set del derby di secondo turno contro Darderi: finora nessun punto in risposta in questa sfida.

14:19

Darderi-Musetti 1-1: servizio 'a zero' anche per Luciano

Immediata la replica di Luciano Darderi a Lorenzo Musetti nel derby di secondo turno a Wimbledon: come il toscano anche l'italo-argentino ha tenuto il suo primo servizio 'a zero'.

14:16

Darderi-Musetti 0-1: Lorenzo tiene il servizio 'a zero'

Partenza super per Lorenzo Musetti nel derby contro l'italo-argentino Luciano Darderi: il toscano ha tenuto il suo primo servizio 'a zero'.

14:14

Darderi-Musetti 0-0: via al derby, il toscano serve per primo

Via al derby azzurro Darderi-Musetti sul campo 4, con il toscano che serve per primo in questa sfida valida per il secondo turno di Wimbledon.

14:11

Trevisan ko nel doppio femminile: l'azzurra e Begu battute in due set

Subito fuori nel torneo di doppio femminile di Wimbledon l'azzurra Trevisan, che è scesa in campo in coppia con Begu e insieme alla rumena è stata sconfitta in due set (6-7, 3-6) dal tandem formato dalla statunitense Muhammad e dall'indonesiana Sutjadi.

14:08

Wimbledon, Darderi e Musetti in campo per il riscaldamento

Darderi e Musetti hanno fatto il loro ingresso sul campo 4 di Wimbledon, applauditi dal pubblico presente sugli spalti: dopo il riscaldamento si sfideranno nel derby italiano di secondo turno.

14:01

Tra poco il derby Darderi-Musetti sul campo 4

Terminata la sfida di singolare femminile tra le spagnole Bucsa e Bouzas Maneiro, con la seconda capace di vincere in due set. Tra poco sul campo 4 andrà in scena il derby azzurro tra Darderi e Musetti, valido per il secondo turno di Wimbledon.

13:46

Wimbledon, Cobolli svela un aneddoto su Bove: "Mi ha emozionato"

Prima di sfidare Tabilo sul campo 14 nel match valido per il secondo turno di Wimbledon, il romano e romanista Cobolli ha svelato un aneddoto sul calciatore giallorosso Bove: "Mi ha emozionato". (APPROFONDISCI)

13:31

Sinner-Berrettini vista dai social: "Ma era una finale!"

In attesa del match di Cobolli e del derby tra Darderi e Musetti, i tifosi azzurri continuano a commentare sui social la supersfida di secondo turno vinta a Wimbledon ieri da Sinner contro Berrettini.