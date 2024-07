Wimbledon, Sinner-Berrettini da record: boom di ascolti in tv!

Grandi ascolti per Wimbledon in esclusiva su Sky: il derby azzurro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini - valido per il secondo turno dello Slam londinese e in diretta dalle 19:50 alle 23:32 di ieri sera (mercoledì 3 luglio) - ha registrato il secondo miglior ascolto di sempre per un incontro del torneo all''All England Tennis Club', con 981 mila spettatori medi in Total Audience, il 5,4% di share tv e 2 milioni e 231 mila spettatori unici.