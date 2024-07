Programma Wimbledon: Fognini per completare l'opera, in campo Musetti e Djokovic

Dopo il successo di Jannik Sinner, approdato alla seconda settimana grazie al successo su Miomir Kecmanovic, altri due tennisti azzurri proveranno a raggiungere gli ottavi di finale di Wimbledon nel day 6 dello Slam londinese. Per quanto riguarda Fabio Fognini si tratterà di completare l'opera nella sfida interrotta per pioggia contro Roberto Bautista Agut sul risultato di 6-7(6) 6-3 7-5 4-5 in favore del ligure. Sarà il secondo match di giornata in programma sul Court 16. Una grande occasione invece per Lorenzo Musetti, testa di serie numero 25 del tabellone, che nel secondo match sul Court 14 affronterà la rivelazione del torneo, l'argentino Francisco Comesana, che al debutto ha eliminato in quattro set Andrey Rublev. Protagonisti sul Centre Court Novak Djokovic, Alexander Zverev e Ons Jabeur.